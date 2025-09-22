Mercato FC Nantes : Abline jure fidélité au FCN !

L’attaquant français, Matthis Abline prend enfin la parole après l’échec de son transfert lors du dernier mercato estival. Le jeune crack était sur le point de claquer la porte, mais les dirigeants nantais ont dit non.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline sort du silence après l’échec de son transfert

Samedi soir, Matthis Abline a parlé pour la première fois depuis son départ avorté. L’attaquant de 22 ans, longtemps tenté par un départ, assure aujourd’hui se sentir bien au FC Nantes et dit « monter en puissance ». Après le nul des Canaris contre Rennes (2-2), il a choisi d’évoquer publiquement cette période qui l’a fait vaciller. « Beaucoup de rebondissements », dit-il lui-même. Car l’ancien Rennais a été au cœur d’un feuilleton estival.

Marseille, Sunderland, le Paris FC, puis Wolverhampton. Des offres de 15 à 30 millions d’euros se sont succédé. Nantes a tenu bon : pas moins de 40 millions, ou rien. Séduit par le projet du PFC, Abline voulait partir. Dans le vestiaire, il ne cachait pas son agacement. Pendant que le mercato battait son plein, son entraîneur l’a ménagé. Trois matchs de L1 sans titularisation, pour le protéger. « Bien sûr que ça a été compliqué à gérer mentalement cette période. Le coach m’a ménagé pour me préserver de tout ça sur les premiers matches. », a-t-il ajouté.

Depuis le choc contre l’OGC Nice, le crack français a retrouvé sa place de titulaire. Contre Rennes, encore aligné d’entrée, il s’est montré présent : une passe décisive, beaucoup d’implication. Mais aussi un penalty raté dans le temps additionnel. « Malheureusement, le penalty ne rentre pas aujourd’hui… Mais, je me sens vraiment bien ! Je me sens monter en puissance. Aujourd’hui, je suis ici, je veux tout donner pour le club ! », a conclu le joueur.

Luis Castro pourra donc compter sur cette gâchette offensive tout au long de cette saison.