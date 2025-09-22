FC Nantes : Le vestiaire plongé dans une crise ?

Le FC Nantes vit un automne avant l’heure, avec un début de saison inquiétant, une identité floue et un brassard qui brûle les doigts. Luis Castro, déjà sous pression, cherche son capitaine… et son souffle.

FC Nantes : Des Canaris sans boussole

Quatre journées, un but marqué, trois défaites : le constat est implacable. Le FC Nantes, 14e de Ligue 1, a perdu plus qu’un match ou deux, il a perdu ses repères. La purge opérée au mercato a vidé le vestiaire de ses colonnes vertébrales : Lafont prêté, Castelleto et Chirivella partis, Pallois au crépuscule. Le vide laissé est béant.

Dans cette atmosphère fragile, Luis Castro doit composer avec une équipe rajeunie, parfois timide, et un vestiaire en quête de chef. Le public de la Beaujoire, jamais tendre, attend un leader, un homme capable de rallumer la flamme. Pour l’instant, personne ne s’impose vraiment.

Francis Coquelin, un pari trop risqué ?

Cet été, Castro a choisi Francis Coquelin comme capitaine. L’idée paraissait séduisante : expérience, charisme, vécu européen. Mais la réalité est moins glorieuse : un corps qui le lâche trop souvent et à peine 363 minutes disputées sur 1680 possibles depuis son arrivée. Peut-on guider un vestiaire depuis l’infirmerie ? La question fait grincer des dents.

Et si le pari Coquelin se révélait déjà perdu ? Les supporters, eux, réclament un capitaine présent sur le terrain, pas sur le banc. Dans un effectif en pleine mutation, le rôle de meneur ne peut souffrir de l’intermittence.

Kelvin Amian, le choix de la raison ?

Depuis le début de saison, Kelvin Amian enchaîne les titularisations, jusqu’à porter le brassard face au PSG et à Nice. À 27 ans, il coche toutes les cases : régularité, solidité et respect dans le vestiaire. Mais son profil discret interroge : a-t-il l’autorité nécessaire pour galvaniser ses partenaires ?

Le derby face à Rennes pourrait bien être décisif. Luis Castro n’a plus le luxe d’attendre. Nommer un capitaine, c’est donner une direction. Sans ce choix clair, Nantes risque de s’enfoncer dans une crise profonde, où les Canaris ne voleront plus mais ramperont.