Ballon d’Or : Ousmane Dembélé face à un dilemme inédit !

Le report du Classique Marseille-PSG tombe au pire moment pour Ousmane Dembélé à cause de la cérémonie du Ballon d’Or.

Ballon d’Or : Dembélé face à un vrai casse-tête

Le report du Classique entre l’OM et le PSG veut gâcher la fête de Ousmane Dembélé. La météo en France a tout changé. Les pluies ont poussé la Fédération à décaler le match. Prévu dimanche soir, il se jouera lundi, à 20 heures. Le problème est qu’au même instant, Paris accueillera le gala du Ballon d’Or.

Dembélé, blessé, ne foulera pas la pelouse. Pourtant, il reste concerné. Soutenir ses coéquipiers au Vélodrome ou s’asseoir au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie ? L’attaquant doit trancher. La coutume veut que les finalistes s’y rendent avec leurs partenaires, leur staff, des figures de leur club. Mais pour le PSG, le calendrier complique tout. Ce lundi soir, France Football couronnera le meilleur joueur de l’année.

Il faut noter que le PSG réclamait un créneau l’après-midi, 15 h ou 17 h. Une seule raison : libérer ses stars pour la soirée du Ballon d’Or. Ousmane Dembélé, favori annoncé, devait être présent au Théâtre du Châtelet. Marseille, de son côté, plaidait pour une ambiance pleine et électrique, donc en soirée. La Ligue, face aux deux camps, a tranché : application du règlement. Article 548 stipule qu’un match reporté pour intempéries se rejoue le lendemain, sauf cas extrême. Horaire fixé par la LFP, pas par les clubs.