OM – PSG : Le groupe de Luis Enrique avec un absent majeur !

À quelques heures du premier Classique de la saison 2025-2026 contre l’OM au stade Vélodrome, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ce choc de la cinquième journée de Ligue 1.

Bradley Barcola forfait pour OM – PSG

Après avoir bien lancé sa campagne européenne avec un large succès contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi soir, lors de la première journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit disputer un nouveau choc ce dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 avec le premier Classico de la saison 2025-2026 sur le terrain de l’Olympique de Marseille.

Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, Luis Enrique doit également faire sans Bradley Barcola, qui n’a pas participé entièrement à l’entraînement collectif de samedi en raison d’une légère fatigue musculaire. Selon RMC Sport, Bradley Barcola a ressenti une gêne musculaire lors de l’entraînement de samedi matin et ne figure pas dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Marseille.

Le staff médical du PSG a préféré ne prendre aucun risque, compte tenu des échéances importantes qui attendent les Rouge et Bleu dans les prochaines semaines. Touché à la cheville lors de la victoire du PSG contre le RC Lens la semaine dernière, Lucas Beraldo fait son retour dans le groupe concocté par le coach espagnol, alors que les titis Ibrahim Mbaye et Noham Kamara font également le voyage à Marseille.

Le groupe du PSG pour le Classico

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho, Beraldo, Kamara

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Mbaye.