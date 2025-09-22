Ballon d’Or 2025 : Une nouvelle fraîche tombe à Paris !

Gianluigi Donnarumma débarque à Paris pour le Ballon d’Or. L’Italien est le grand favori pour le trophée Yachine.

Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma attendu à Paris

Fraîchement transféré à Manchester City, Donnarumma se déplacera à Paris. Il va assister à la cérémonie du Ballon d’Or. L’information vient de L’Équipe. Le gardien italien est en lice pour le trophée Yachine. Ce trophée récompense le meilleur portier de l’année. Donnarumma ne manquera pas cette occasion. Il figurera parmi l’élite mondiale. Il est même favori.

Même après son départ du PSG, Donnarumma reste très suivi en France. Son retour à Paris, même bref, attire l’attention. Il pourrait soulever le trophée Yachine. L’Italien a brillé toute la saison au PSG, offrant des matchs mémorables et décisifs. Ces exploits lui valent aujourd’hui ce statut de favori incontesté.

À Manchester City, son nouveau club, il poursuit sa carrière. La cérémonie réunira les meilleurs joueurs du monde. Donnarumma y apparaîtra comme l’un des candidats principaux. La saison dernière, il a livré des performances XXL. Il a beaucoup aidé le Paris SG. Mais il n’a pas pu trouver un accord avec les pensionnaires du Parc des Princes pour prolonger son contrat. Les tensions ont provoqué son départ.