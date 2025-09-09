Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma agite déjà l’Angleterre !

Recruté par Manchester City durant le mercato estival, qui vient de refermer ses portes, en provenance du PSG, Gianluigi Donnarumma affole déjà l’Angleterre. Explications.

Gianluigi Donnarumma se loupe avec l’Italie

Après avoir vendu Ederson à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros, Manchester City a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Gianluigi Donnarumma. Les Citizens ont ainsi offert un chèque de 35 millions d’euros aux Parisiens pour s’offrir les services de l’ancien portier de l’AC Milan.

Héros du premier sacre historique du Paris SG en Ligue des Champions la saison passée, Donnarumma est beaucoup attendu par les supporters mancuniens puisqu’il aura la lourde responsabilité de faire oublier les huit années de bons et loyaux services du Brésilien Ederson.

Mais bien avant même ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, Gigio n’a pas vécu une soirée tranquille avec l’Italie lors du match contre Israël, lundi. En effet, la prestation de Gianluigi Donnarumma a été suivie de très près en Angleterre, où les médias ne semblent pas rassurés avant ses grands débuts sous les ordres de Pep Guardiola.

Donnarumma déjà comparé à Onana en Angleterre

Malgré la victoire de la Squadra Azzura, Gianluigi Donnarumma aurait bien faire changer le score de la rencontre face à Israël, hier soir. Le nouveau gardien de but de Manchester City a d’ailleurs frôlé la catastrophe, une situation qui n’est pas passée inaperçue en Angleterre au vu du score final du match (5-4).

En effet, dès la cinquième minute de jeu, sur un corner totalement anodin des Israëliens, Donnarumma a inexplicablement dévié le ballon dans ses propres filets. Une erreur monumentale qui aurait pu coûter cher aux hommes de Gennaro Gattuso. Heureusement pour lui, l’arbitre a annulé le but, estimant que l’attaquant israélien avait commis une faute en gênant le gardien de 26 ans dans les six mètres.

Cependant, les réseaux sociaux n’ont pas manqué pour se moquer de Donnarumma, certains allant jusqu’à le présenter comme le « nouveau Onana de la Premier League. » En plus, les médias anglais ont été sans pitié pour le nouveau gardien de Manchester City.

Le Daily Mail a écrit : « l’Italie bat Israël 5-4 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde « fou » : Gennaro Gattuso se heurte à un joueur adverse, le nouveau gardien de but de Man City, évalué à 30 M€, est en difficulté et sept buts sont marqués en deuxième mi-temps, la star de Newcastle marquant le but vainqueur. »

De son côté, The Sun a surtout retenu sa bourde et sa prestation moyenne : « Donnarumma envoie le ballon dans son propre filet après une horrible gaffe, mais l’arbitre le sauve quelques jours avant le derby de Manchester. L’Italien pourrait être l’un des deux débutants entre les poteaux lors du derby de Manchester de ce dimanche. »