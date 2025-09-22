Mercato Paris FC : Deux recrues déjà sur le départ ?

Recrutés pour briller, Simon et Geubbels inquiètent déjà au Paris FC. Les dirigeants parisiens pourraient acter leur départ lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Paris FC : Déjà des doutes sur Simon et Geubbels

Battu dimanche par Strasbourg au stade Jean-Bouin, le Paris FC commence à douter. Et les doutes ne concernent pas seulement sa défense friable, mais aussi deux attaquants recrutés à prix fort cet été. En cinq matchs, le club a encaissé douze buts, dont cinq face à l’OM. Les failles sont claires derrière. Mais devant, les interrogations montent aussi. Grâce aux moyens offerts par la famille Arnault, nouvelle propriétaire, le promu a frappé fort sur le marché. Pourtant, les premiers bilans inquiètent.

Moses Simon, acheté 7 millions au FC Nantes, et Willem Geubbels, recruté 9 millions en Suisse, ne convainquent pas. Contre Strasbourg, les deux sont restés invisibles. Et ce scénario se répète depuis le début de saison. Le PFC doit surtout ses éclairs à Ilan Kebbal, installé depuis 2023, devenu indispensable presque malgré lui.

Le Parisien évoque des doutes croissants sur Simon et Geubbels. Marco Neppe, futur directeur technique amené par Red Bull, était en tribunes dimanche. Lui aussi a constaté que l’attaque parisienne n’était pas au niveau. Simon n’est pas en pleine forme. Geubbels, lui, multiplie les ratés devant le but et peine dans le jeu. Actuellement onzième de Ligue 1, le Paris FC ne panique pas encore. Mais viser plus haut qu’un maintien tranquille suppose un changement rapide. Défense et attaque sont en chantier, et Kebbal ne peut pas tout porter seul.

