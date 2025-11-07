OGC Nice – Fribourg : Franck Haise pète les plombs en direct

Franck Haise n’a que très peu aimé la copie livrée par ses hommes ce jeudi soir face à Fribourg en Ligue Europa. Après le match, l’entraîneur de l’OGC Nice a laissé éclater sa colère.

OGC Nice : Franck Haise en a « ras le bol de perdre »

La terrible série noire en Coupe d’Europe s’est poursuivie pour l’OGC Nice ce jeudi soir aux Allemand de Fribourg. Les Aiglons se sont encore plombés et pointent désormais à l’avant-dernière place du classement.

D’où la colère de Franck Haise, qui n’a pas pris de gants pour cracher ses quatre vérités à ses joueurs en conférence de presse. Au micro de Canal+, le technicien français a clairement avoué que son équipe n’est pas au niveau pour disputer une Coupe d’Europe cette saison.

« Tout le monde le doit, moi le premier pour les résultats. En coupe d’Europe, on n’est pas au niveau. Depuis que je suis ici, je parle d’exigence, de travail, du quotidien, de ne pas tomber chaque fois qu’il y a un duel. Il faut arrêter de tomber. Et quand vous commencez à jouer, il faut continuer. Pourquoi on s’arrête ! », s’est interrogé Franck Haise, qui ne laisse aucune chance à son groupe pour la Ligue Europa.

« On n’a aucun avenir en Ligue Europa, on ne fait que perdre des matches. Mais je leur ai dit que sur les 4 derniers matches, je ne ferai pas jouer les coiffeurs, comme on dit (NDLR : les remplaçants). Ils devraient aller chercher plus de choses, pas faire la gueule quand ils sortent, quand ils ne rentrent pas ou quand ils commencent sur le banc. On ne peut pas faire d’économie de présence, de force, et c’est au quotidien, ça », a ajouté l’ancien coach du RC Lens.

