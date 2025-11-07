ASSE : Horneland à Troyes sans défense !

Eirik Horneland dans le dur. À quelques heures d’un déplacement délicat à Troyes, l’ASSE doit faire face à une catastrophe défensive. Entre blessures, incertitudes et joueurs en manque de rythme, le Norvégien avance dans le brouillard.

Défense décimée à l’ASSE : Horneland perd ses repères

À l’ASSE, l’infirmerie ressemble désormais à une salle d’attente d’hôpital un lendemain de grève. Déjà privé de Chico Lamba, toujours en convalescence après son opération lors de la trêve internationale, Eirik Horneland vient de perdre deux autres défenseurs majeurs. Maxime Bernauer a ressenti une douleur au genou après l’entraînement de mercredi. Verdict : passage par l’IRM et absence presque actée pour le déplacement à Troyes.

Le coach l’a confirmé, perplexe : « Pour Maxime Bernauer c’est un peu bizarre… il a eu mal au genou après la séance… on va passer un examen IRM pour voir ». Comme si cela ne suffisait pas, João Ferreira rejoint lui aussi le groupe des indisponibles. Coup reçu, plaie ouverte, points de suture et jambe douloureuse. Horneland a expliqué, fataliste : « Il a été recousu sur le devant de la jambe, la zone est gonflée et douloureuse, donc ça sera sûrement juste pour ce week-end. »

Une défense friable, un entraîneur en quête d’équilibre

Arrivé pour redonner de la sérénité à l’arrière-garde stéphanoise, Horneland cherche encore le bon réglage. Capable de sortir cinq clean sheets, l’ASSE est aussi capable d’encaisser 19 buts dans les autres rencontres. Le Norvégien ne cache pas son incompréhension : « On doit trouver des explications sur pourquoi on est capable de faire cinq clean sheets mais aussi d’encaisser 19 buts… On doit être plus équilibré et ne pas se désordonner quand les choses ne vont pas dans notre sens. »

Les penalties concédés et les cartons rouges s’accumulent. Horneland le rappelle, agacé : « Il y a trop de penaltys et de cartons rouges ». La situation ouvre une brèche pour les “recalés” du début de saison : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika. Sortis du groupe, puis réintégrés, puis ressortis… Leur situation est à l’image de la défense stéphanoise : instable.

Sur Batubinsika, Horneland avoue l’inconfort : « C’est difficile pour lui… il n’a pas énormément joué la saison dernière… C’est dur d’être performant quand vous ne jouez pas ». Le coach de l’ASSE n’écarte toutefois aucune option. « Peut-être qu’ils seront présents… peut-être que nous privilégierons d’autres joueurs », a-t-il confié. À Troyes, Horneland devra bricoler. Avec courage. Et peut-être un peu de miracle.

