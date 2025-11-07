Paulo Fonseca sait pourquoi l’OL a perdu face au Real Betis

Ce jeudi soir, l’OL s’est incliné sur la pelouse du Real Betis (2-0) dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, a livré ses analyses après le match.

OL : Paulo Fonseca pointe les blessures

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la campagne, l’Olympique Lyonnais a subi sa première défaite en Ligue Europa. Plombés par des carences individuelles, les Gones ont logiquement laissé les trois points au Real Betis.

Au micro de Canal+, l’entraîneur de l’OL a débriefé cette première défaite de la saison sur la scène continentale. Le technicien portugais a déploré le manque de poids offensif de son équipe en Andalousie.

« L’OL méritait-il mieux ? Peut-être. Je pense qu’on entre très bien dans le match. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Il nous a manqué le dernier moment. Après, nous avons manqué d’initiatives individuelles. On a dominé, mais on a commis des erreurs et ils ont marqué. Je pense que c’est un match que nous devons accepter. Nous n’étions pas offensivement une équipe dangereuse », a commenté Paulo Fonseca, qui espère rapidement récupérer ses joueurs blessés.

« L’OL a-t-il besoin de renforts ? Je pense que nous avons surtout besoin des joueurs qui sont blessés, Malick (Fofana), Ernest (Nuamah), Corentin (Tolisso). Nous sommes beaucoup limités en ce moment. Les jeunes ont joué avec courage. C’est le football, nous devons apprendre. Nous essayons de faire notre match, mais nous avons manqué le coche sur le plan de l’attaque », a ajouté le compatriote de Cristiano Ronaldo.

