Mercato OL : Endrick, un deal secret bouclé avec le Real

L’OL pourrait frapper un énorme coup cet hiver. Endrick, pépite brésilienne du Real Madrid, serait tout proche d’un prêt à Lyon, avec un arrangement financier déjà évoqué.

Endrick à l’OL : un prêt qui fait rêver… et trembler les comptables

À Lyon, le mercato d’hiver pourrait prendre un accent brésilien. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait être prêté dès janvier. Les signaux sont au vert : l’OL veut un joueur capable de redonner de l’élan offensif, le Real veut un club qui lui offre du temps de jeu. Selon Eurosport, « tout semble aujourd’hui aller dans ce sens : Endrick sera prêté à l’OL ».

Seul problème : la fiche de paie. À Madrid, le prodige de 18 ans émarge à 350 000 € par mois, un montant titanesque pour un club qui surveille financièrement chaque centime. Et lorsque l’on sait que Corentin Tolisso est actuellement l’un des plus gros salaires du club avec 450 000 €, on comprend pourquoi la question du coût d’Endrick agite les couloirs de Décines.

Un arrangement secret avec le Real ?

Heureusement pour Lyon, le Real Madrid ne serait pas venu pour tendre la facture puis disparaître dans la nuit. Selon Aritz Gabilondo, journaliste pour AS, cité par Eurosport, « Que les choses soient claires : un club ne voudra pas payer l’intégralité du salaire d’Endrick pour l’obtenir en prêt sec, le Real Madrid va proposer de partager les coûts ».

Le journaliste précise également : « D’une certaine manière, cela fait partie du processus de formation du footballeur pour qu’il puisse revenir encore plus fort au Real ». En clair : Madrid investit sur son avenir et offre à Lyon une moitié de pépite à moitié prix. La question n’est donc plus si, mais quand. Décines retient son souffle. Le Rhône s’apprête peut-être à accueillir un diamant brut.

