INFO Mercato : Le PSG tient déjà la réponse d’Eric Garcia !

Avec la grave blessure d’Achraf Hakimi, le PSG a prévu de recruter un défenseur cet hiver et aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia. Mais le joueur du Barça ne semble pas pressé de changer d’air.

Mercato PSG : Eric Garcia plaît beaucoup à Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer au poste de latéral droit cet hiver. D’après le journal L’Équipe, Luis Campos s’active en coulisses sur le recrutement d’un défenseur polyvalent et penserait fortement à Eric Garcia. Tout comme Lucas Hernandez et Lucas Beraldo à gauche, le joueur du FC Barcelone peut évoluer dans l’axe et sur le côté droit.

Le staff technique du PSG apprécie donc son profil et se montre prêt à dégainer dès cet hiver. En plus d’être libre de tout contrat en juin prochain et donc d’être disponible à moindre coût, Eric Garcia est un élément qui doit ses 19 sélections en équipe d’Espagne à l’actuel coach du PSG.

Appelé entre 2020 et 2022 par Luis Enrique, Eric Garcia n’est plus réapparu depuis avec la Roja. L’entraîneur parisien le connaît donc parfaitement bien pour l’avoir eu sous ses ordres. Sauf que le natif de Barcelone semble avoir un plan bien différent pour la suite de sa carrière.

Eric Garcia ne veut pas quitter le Barça

En effet, selon les dernières informations de Mundo Deportivo, Eric Garcia ne penserait pas du tout à quitter les rangs de son club formateur. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, l’international espagnol de 24 ans n’aurait aucune envie de rejoindre un autre top club européen.

Le journal ibérique ajoute même que Deco, directeur sportif du club culé, serait déjà en négociations avec l’agent d’Eric Garcia pour une prolongation. Le quotidien sportif catalan précise même que les deux parties espèrent que ces discussions aboutiront à un nouvel accord très rapidement. Suffisant pour décourager le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

