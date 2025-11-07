Mercato PSG : Luis Campos s’active pour un coup exceptionnel

Le PSG avance masqué, mais avance vite sur le mercato. Luis Campos aurait ciblé Dayot Upamecano pour devenir le futur patron de la défense parisienne, une opération qui s’annonce aussi audacieuse qu’exceptionnelle.

Mercato PSG : Upamecano, l’opportunité qui fait saliver Paris

Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance dans les couloirs du PSG : Dayot Upamecano. Le défenseur du Bayern Munich arrive en fin de contrat en juin prochain, une situation qui alerte immédiatement Luis Campos, toujours à l’affût des bons coups. Sans indemnité de transfert, c’est l’occasion rêvée pour Paris de frapper fort sans exploser son budget.

Le dossier n’est pas simple : Upamecano est courtisé, le Bayern souhaite le conserver et la concurrence européenne se prépare. Mais le Paris SG dispose d’un atout de taille : son projet sportif. Dans une défense en reconstruction autour de Willian Pacho, le Français pourrait devenir la nouvelle tour de contrôle du Parc des Princes. Et dans l’entourage du joueur, on reconnaît que Paris représente un défi séduisant.

Deschamps conquis : « Il fait partie des tous meilleurs »

Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas caché son admiration pour son défenseur. Loin de la langue de bois, le sélectionneur a livré un avis sans équivoque. « Il fait partie des tous meilleurs défenseurs, après je ne suis pas objectif. En termes de puissance, dans les duels, sa qualité technique… c’est très bien. C’est une valeur sûre », a-t-il dit.

Deschamps détaille même l’évolution du joueur : « Ça a mis du temps avec nous sur un plan émotionnel et psychologique… mais aujourd’hui il dégage une force assez impressionnante ». Autrement dit, Upamecano a franchi un cap, et cet Upamecano-là peut changer le visage du Paris SG. Le directeur sportif du PSG sait que le timing est crucial. Une arrivée libre dès cet été serait un signal fort à l’Europe : Paris ne subit plus le mercato, il le domine.

