OM : Adrien Rabiot, c’est déjà l’heure des grands regrets

Adrien Rabiot, parti de l’OM dans la confusion après une altercation avec Jonathan Rowe en août, laisse un vide immense à Marseille. À peine quelques mois après son départ forcé, les regrets s’accumulent, et certains, comme Éric Di Meco, ne digèrent toujours pas ce choix du club.

OM : Rabiot, un départ précipité qui laisse des traces

On pensait l’affaire réglée, le chapitre refermé. Mais mercredi soir, après la défaite de l’OM contre l’Atalanta en Ligue des champions (0-1), Éric Di Meco a remis de l’huile sur le feu. Au micro de RMC Sport, l’ancien latéral a dénoncé le départ d’Adrien Rabiot, survenu dans les dernières heures du mercato : « Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour ».

Pour Di Meco, la bagarre avec Jonathan Rowe a servi de prétexte à un choix incohérent. L’OM a vendu un taulier, un cadre, pour gérer une crise interne, sans mesurer les conséquences sportives. « Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée ? », assène-t-il, lucide et amer.

Sans Rabiot, Marseille perd gros dans l’entrejeu

Adrien Rabiot, ce n’était pas seulement un nom sur une feuille de match. C’était une assurance technique, une personnalité, une expérience du très haut niveau. Et Di Meco ne s’en cache pas : perdre le milieu international français est un aveu de faiblesse. « Perdre un mec comme lui, c’est énorme », martèle-t-il, visiblement abasourdi.

L’ancien champion d’Europe avec l’OM questionne également le casting du mercato : « Si on m’explique que Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes peuvent être très rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé… ces garçons-là sont peut-être en devenir, mais pour le moment, c’est trop juste. » L’analyse est cinglante : Marseille a remplacé une valeur sûre par des paris.

Une erreur stratégique qui pourrait coûter très cher. Di Meco conclut sans détour : « Pour nous, il aurait été précieux. Il a été précieux l’an dernier. » La sentence tombe comme un verdict. L’OM voulait tourner la page… mais pourrait bien l’avoir arrachée un peu trop vite.

