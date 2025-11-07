ASSE : Stassin et Duffus, Horneland hésite encore !

Après avoir mis Lucas Stassin et Joshua Duffus en concurrence, l’entraineur de l’ASSE envisage de les associer en attaque. Seront-ils alignés ensemble à Troyes samedi ?

ASSE : Horneland n’écarte pas une attaque à deux têtes avec Duffus et Stassin

L’ASSE va affronter l’ES Troyes AC au stade de l’Aube, samedi (20h), en clôture de la 14e journée de Ligue 2. Lors de cette confrontation directe entre le troisième et le leader du championnat, Eirik Horneland n’écarte pas la possibilité d’associer Joshua Duffus et Lucas Stassin en attaque.

« Duffus avec Stassin ? Ensemble ? Hum (sourire). Je ne me suis pas posé la question. […]. Nous avons des attaquants de bon niveau, que ce soit Joshua ou Lucas. Ils se sont partagés le temps de jeu sur la semaine à trois matchs. Nous verrons ce que nous ferons samedi, et si, ils sont associables », a -t-il répondu en conférence de presse d’avant-match.

Le coach de l’ASSE justifie la titularisation de Duffus contre Pau et le Red Star

Interrogé sur la titularisation du premier lors des deux derniers matchs des Verts, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a évoqué un manque de réussite du deuxième. « Joshua Duffus a fait un bon match contre Pau FC, marquant deux buts et faisant marquer, le tout en montrant une belle attitude sur le terrain avec un gros pressing et une grosse activité. C’était un très bon match de sa part et il était naturel de l’aligner à nouveau contre le Red Star. Un peu moins en jambes, il a fait une première période correcte avant de céder sa place à Lucas Stassin », a justifié Eirik Horneland.

Pour rappel, Lucas Stassin est auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs disputés, tandis que Joshua Duffus a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 10 matchs. Mais l’attaquant belge n’a plus marqué depuis son but victorieux contre Amiens SC, le 23 septembre 2025.

