ASSE : Deux absents face à Amiens, la compo remaniée

Deux joueurs manquent à l’appel dans le groupe de l’ASSE, comme pressenti. En revanche, Eirik Horneland récupère Aïmen Moueffek comme annoncé. Trois changements sont en vue dans la compo contre Amiens SC.

ASSE : Gadegbeku et Ferreira absents, Moueffek dans le groupe

L’ASSE se renforce au milieu de terrain pour affronter Amiens SC, comparativement au groupe retenu la semaine dernière, face au Stade de Reims. Toutefois, elle perd un autre défenseur en plus de Luan Gadegbeku. Le jeune joueur de 18 ans est victime d’une blessure à la cheville à l’entraînement. Il devrait rester éloigné du terrain pour une durée de 3 à 5 semaines.

Touché aux adducteurs lors de l’échauffement juste avant le match face aux Rémois, samedi dernier, Joao Ferreira n’est pas remis. La décision du staff médicale de l’AS Saint-Etienne est tombée, il n’est pas le groupe des 18 Stéphanois retenus pour le déplacement à Amiens. En l’absence du latéral droit portugais, Eirik Horneland devrait reconduire le quatuor défensif de samedi dernier.

En revanche, Aïmen Moueffek retrouve le groupe après trois semaines d’absence et deux matchs ratés. Il renforce un milieu de terrain où Pierre Ekwah manque toujours à l’appel et où Luan Gadegbeku est forfait pour un mois au moins.

Moueffek, Jaber et Davitashvili pourraient retrouver leur place de titulaires

Cependant, le retour d’Aïmen Moueffek devrait pousser le coach de l’équipe stéphanoise à opérer un changement dans l’entrejeu. Le milieu marocain devrait retrouver sa place de titulaire, au détriment du jeune Nadir El Jamali (18 ans). Idem pour Mahmoud Jaber, pressenti à la place d’Igor Miladinovic, buteur face à Reims.

En attaque, Zuriko Davitashvili, entré en jeu à la 67e minute face au SDR, est pressenti à la place d’Irvin Cardona dans le Onze de départ. Cette compo s’appuie surtout sur cette annonce d’Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match : « Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Zuriko Davitashvili… Tous vont bien ».

La compo probable de l’ASSE contre Amiens SC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : M. Bernauer, C. Lamba, M. Nadé, E. Annan

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, M. Jaber

Attaquants : Z. Davitashvili, L. Stassin, A. Boakye

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, El Jamali, I. Miladinovic, I. Cardona, J. Duffus, Ben Old