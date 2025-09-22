ASSE : Horneland récupère un renfort contre Amiens SC

L’entraîneur de l’ASSE récupère un joueur pour le déplacement à Amiens, mardi (20h30). Cependant, un milieu de terrain est forfait et un défenseur incertain.

Amiens SC-ASSE : Moueffek de retour, Gadegbeku forfait et Ferreira incertain

Eirik Horneland a fait un nouveau point sur l’effectif de l’ASSE, ce lundi, en conférence de presse d’avant-match. Il a annoncé le retour d’Aïmen Moueffek, qui avait manqué les deux derniers matchs de Ligue 2, à cause d’une blessure à la cuisse. Il postule dans le groupe contre Amiens SC.

Touché à la cheville droite à l’entraînement et absent du groupe contre les Rémois, Luan Gadegbeku manquera le match de la 7e journée à Amiens. Il a été déclaré indisponible par le coach des Stéphanois. L’absence du jeune milieu de terrain est estimée à trois ou quatre semaines voire cinq.

Présent dans le groupe de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims, João Ferreira avait été déclaré indisponible à la suite de douleurs aux adducteurs à l’échauffement, peu avant le coup d’envoi du match de samedi dernier. Le défenseur latéral droit est incertain pour affronter les Amiénois.

« On verra si João Ferreira sera disponible, une décision sera prise cet après-midi. Il s’est entraîné qu’une fois depuis le match face à Reims, c’était lors de la séance de ce mardi matin, il faut qu’on discute avec le staff médical », a indiqué Eirik Horneland.

Horneland rassure sur les joueurs de retour de blessure

Quant à Djylian N’Guessan, il va rejoindre le regroupement de l’Équipe de France U20 qui entame la préparation de la Coupe du monde, ce lundi 22 septembre.

Pour finir, Eirik Horneland a rassuré sur les joueurs revenant de blessure et un peu diminué physiquement face à Reims : « Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Dennis Appiah et Zuriko Davitashvili sont de retour à l’entraînement ». Les nouvelles sont donc bonnes pour l’entraîneur de l’ASSE. Il pourra compter sur une équipe quasi au complet lors du déplacement en Picardie.