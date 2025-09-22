ASSE : Une option choisie pour pallier l’absence de Ekwah

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, songe au repositionnement de Maxime Bernauer au milieu pour compenser l’absence de Pierre Ekwah.

ASSE : Horneland regrette l’absence de Pierre Ekwah ?

Recruté par l’ASSE, définitivement cet été, Pierre Ekwah ne veut pas jouer en Ligue 2 et est toujours absent du groupe stéphanois. Il est pourtant l’une des pièces maîtresses d’Eirik Horneland dans l’entrejeu. La semaine dernière, l’entraîneur des Verts était déçu de ne pas pouvoir compter sur le milieu défensif transféré de Sunderland contre 6 M€.

« C’est un peu difficile au milieu parce qu’on espère que Pierre Ekwah sera de retour rapidement. […]. On a construit notre équipe en comptant sur lui. Si on ne peut pas l’avoir avec nous, on sera un peu court. Mais s’il est de retour, on sera vraiment bien armé au milieu de terrain », a-t-il déclaré avant le match contre Reims.

En effet, le Franco-Ghanéen a engagé un bras de fer avec la Direction de l’AS Saint-Etienne, afin d’obtenir son transfert du club ligérien. En retour, les dirigeants stéphanois l’ont écarté. Mais officiellement, « il est en arrêt maladie’’, comme l’a indiqué Eirik Horneland en conférence de presse.

Bernauer bientôt repositionné au milieu à la place d’Ekwah

En attendant le probable retour de Pierre Ekwah dans l’équipe des Verts, le coach a une solution palliative. Il songe au repositionnement de Maxime Bernauer au milieu. “Max peut jouer à plusieurs postes, sur un côté dans la défense, dans l’axe central et même numéro 6. Il est polyvalent“, a-t-il indiqué.

Le défenseur central français confirme l’annonce de son coach qui le présente comme un véritable ‘’couteau suisse’’. “J’ai déjà joué en N°6, j’aime bien évoluer aussi dans le cœur du jeu. Au Dinamo Zagreb, j’ai pu évoluer en récupérateur ou en sentinelle […], en participant à la relance comme un 6 quand on avait le ballon’’, a-t-il expliqué.

Bernauer : « Si je dois jouer à ce poste-là, ce ne sera pas un problème »

Positionné comme arrière latéral lors de ses trois apparitions en Ligue 2, Maxime Bernauer se tient prêt à compenser l’absence Pierre Ekwah dans l’entrejeu de l’ASSE. « Je suis surtout à la disposition du coach. Ça peut me correspondre, si je suis amené à jouer à ce poste-là (milieu défensif, ndlr). Ce ne sera pas un problème, car je suis prêt à donner le maximum partout où il me fera jouer”, a-t-il rassuré.