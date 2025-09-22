Ligue 2 : L’ASSE fait peur à l’entraîneur d’Amiens SC

À un jour du choc contre l’ASSE, l’entraîneur d’Amiens SC s’est prononcé sur le match contre le leader de la Ligue 2, mardi (20h30). Omar Daf se méfie des Verts.

Omar Daf : « Aujourd’hui, on ne peut pas rivaliser avec l’ASSE »

L’ASSE se déplace au stade de de la Licorne, mardi soir pour affronter Amiens SC (20h30), lors de la 7e journée de Ligue 2. Si les Stéphanois sont leaders du championnat avec 14 points, soit 4 victoires 2 nuls, les Amiénois restent sur une série de trois matchs sans défaite, dont une éclatante victoire contre le Stade Lavallois (3-0), vendredi dernier. Ils comptent 9 points et sont remontés de la 10e à la 5e place au classement, grâce à leur succès à Laval.

Évoquant la rencontre avec l’AS Saint-Etienne en conférence de presse d’avant-match, Omar Daf a laissé entendre qu’il se méfie du leader. « C’est un adversaire totalement différent des Lavallois », a-t-il indiqué d’emblée. « Aujourd’hui, on ne peut pas rivaliser avec l’ASSE. Elle est sur une bonne dynamique, c’est le leader du championnat, avec la meilleure attaque, une équipe spectaculaire, très armée. En termes de budget, de moyens et d’effectif, l’équipe stéphanoise est au-dessus de tout le monde », a-t-il déclaré ensuite.

Le plan d’Amiens pour tenter de rivaliser avec Saint-Etienne

Malgré la crainte exprimée au sujet des Verts, l’entraîneur d’Amiens a préparé une stratégie pour tenter d’infliger à l’équipe d’Eirik Horneland, sa première défaite de la saison. Il compte s’appuyer sur les propres forces de son équipe pour rivaliser avec les Stéphanois.

« On va jouer avec nos forces, mettre une stratégie en place pour cette rencontre. On a un plan spécifique pour ce match, on veut aussi garder notre dynamique. Il faudra rester concentré sur nos principes, être à notre meilleur niveau pour rivaliser. Il ne faut pas se focaliser sur les individualités de l’ASSE, mais sur ce que l’on veut faire pour l’emporter », a déballé Omar Daf.