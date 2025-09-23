PSG : Ballon d’or d’Ousmane Dembélé, fou Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal

Le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé est accompagné d’une petite polémique alors que le rideau vient de se refermer sur l’évènement. Un homme, Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal, tente de contester la victoire du leader offensif du PSG car il aurait aimé voir son fils arracher le précieux sésame. Mais que disent vraiment les chiffres ?

Pourquoi le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé est incontestable

Le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé est un des plus légitimes de ces 10 dernières années. L’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Barcelone a, avant le talent, une force de caractère récompensée par ce titre individuel. Il faut noter que le Français est passé sur le billard pour subir trois grosses opérations qui faisaient planer un gros doute sur sa carrière au haut niveau.

Si son talent n’a jamais vraiment été remis en question, sa régularité a très souvent été questionnée, en partie à cause de ses nombreuses blessures.

Sauf qu’au Paris Saint-Germain, le natif de Vernon, en Normandie, s’est transformé sous les yeux des spectateurs. Il a retrouvé une forme de stabilité qui lui permet de briller sans véritable interruption. Non seulement il a porté à bout de bras le PSG jusqu’au titre de champion d’Europe, mais aussi il a pris part à presque toutes les rencontres importantes en Ligue 1 où il a fortement brillé.

Ousmane Dembélé, le triomphe du faux neuf

L’ailier et faux neuf ambidextre du PSG a inscrit un total de 43 buts en 99 matchs sous son maillot actuel. Sur la seule saison 2024-2025, le briscard a planté 29 buts en 29 matchs de championnat. En Coupe de France, c’est aussi 3 buts en 4 matchs. Au Trophée des Champions face à l’AS Monaco, c’est son but qui donne la victoire au PSG, confirmation de son poids dans le succès de l’écurie francilienne devenue une véritable équipe avec des talents confirmés à presque toutes les lignes.

Le poids de son talent dans un monde de talents

Dans ce monde de pépites du leader français du football qu’est le PSG, Ousmane Dembélé s’est imposé en véritable boss, brillant désormais bien plus pour son apport à son équipe que pour les blessures ou autres frasques en dehors du terrain.

La saison dernière, ce qui a frappé les esprits dans le jeu de Dembélé est son influence avec ou sans le ballon. Sa qualité de placement devant le but prouve sa grosse lecture du jeu et une indiscutable capacité à anticiper les faits et gestes des nombreux adversaires passés sur le chemin du PSG cette saison-là. Toujours dans le placement juste avec le geste qu’il faut.

On croirait presque avec Dembélé que le football est facile, tant ses buts paraissent comme une évidence. Sauf que ses déplacements lors des actions offensives de Paris et sa façon de se présenter à ses coéquipiers comme unique solution démontrent un travail et une parfaite capacité à lire le jeu de ses adversaires. Un tel joueur, le football ne pouvait que le célébrer, ce qui rend incompréhensibles la récrimination du père très émotif de Lamine Yamal, M. Mounir Nasraoui, qui espérait voir son fils arracher son premier Ballon d’Or.

Que disent les chiffres de Yamal cette saison-là ? La pépite du football espagnol a inscrit 9 buts en 35 matchs de Liga. Ses 13 passes décisives démontrent son importance dans le jeu catalan. Il a aussi scoré en Copa del Rey par 2 fois en plus de ses 4 passes décisives. Si sa position sur le terrain n’en fait pas le buteur attitré de l’équipe, il a quand même inscrit 5 buts et autant de passes décisives en Ligue des Champions, ce qui confirme sa stature de joueur majeur.

Lors de la Supercoupe d’Espagne, Lamine Yamal a aussi marqué 2 fois et transmis 2 passes décisives. Il pèse sur son équipe dont il est un des acteurs clés des succès. Mais Ousmane Dembélé a fait mieux avec ses 35 buts inscrits toutes compétitions confondues et ses 16 passes décisives, surtout en Ligue des Champions où il est buteur à 6 reprises avec 6 passes décisives également.

Tableau comparatif des performances Ousmane Dembélé et Lamine Yamal :

Les performances d’Ousmane Dembélé la saison 2024-2025

Tableau des performances d’Ousmane Dembélé, Ballon d’or 2025.

Les performances de Lamine Yamal la saison 2024-2025

Tableau des performances de Lamine Yamal la saison 2024-2025

Au regard de ce qui précède, les critiques de Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, ne sont pas justifiées. Dans une interview à El Chiringuito TV , il a lancé : « Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un vol mais un préjudice moral à un être humain ».

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Le légitime Ballon d’or d’Ousmane Dembélé

C’est en mauvais perdant que s’est illustré le père du vrai gagnant, Lamine Yamal, qui continuera de régaler les amoureux du football de haut niveau et qui, par la poursuite des efforts, finira sans doute par remporter le Ballon d’Or. Pour l’heure, il a été donné à César ce qui lui revenait. Ousmane Dembélé est un précieux et légitime Ballon d’Or 2025.