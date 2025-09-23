OM vs PSG : Geronimo Rulli tacle Luis Enrique !

Le technicien du PSG, Luis Enrique voulait calmer le Vélodrome lors du Classique face à l’OM. Le gardien de but marseillais, Geronimo Rulli dit non !

Classique OM vs PSG : Rulli répond à Luis Enrique après la victoire de Marseille

Le technicien du PSG, Luis Enrique avait parlé avant le match face à l’OM. « C’est joli de calmer un stade », déclarait-il. Il pensait au public marseillais, à l’Orange Vélodrome, à l’atmosphère qu’il voulait maîtriser. Mais lundi soir, le PSG est venu sans ses stars. Privé de ses leaders, le club parisien a subi. L’Olympique de Marseille a imposé sa loi, contrôlé le jeu et dominé les débats. Score final (1-0) en faveur des Marseillais.

Geronimo Rulli, dans les cages marseillaises, a brillé. Chaque arrêt, chaque plongeon, rappelait sa présence décisive. À la fin de la rencontre, il a pris la parole différemment, mais directement. Sur Instagram, il a répondu à Luis Enrique. « Impossible de faire taire ce stade et ces supporters », a-t-il écrit. Les mots étaient simples, fermes, et clairs. Le message ne laissait aucune ambiguïté : la force du public et de l’équipe locale surpassait toute tentative de contrôle.

Les supporters vibraient, criaient, encourageaient. Le stade, plein d’énergie, devenait un acteur du match. Chaque action de l’OM semblait amplifiée par le public. Luis Enrique pouvait parler, mais sur le terrain, la réalité était différente. Marseille, grâce à ses joueurs et à ses supporters, avait montré sa puissance. Le PSG part bredouille.

