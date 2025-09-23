OM vs PSG : De Zerbi menace son vestiaire !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi secoue son vestiaire après la victoire contre le PSG.

Classique OM vs PSG : De Zerbi savoure mais avertit ses joueurs

Le Classique entre l’OM et le PSG a enfin eu lieu lundi soir. Les Marseillais ont pu remporter la victoire (1-0) au Vélodrome. Le technicien du club phocéen, Roberto De Zerbi a pris la parole après la victoire de Marseille. L’Italien, satisfait de ce succès, n’a pourtant pas laissé place à l’euphorie. Dans son discours, il a insisté sur un point : l’OM doit rester concentré.

Le coach rappelle que la défaite contre le Real Madrid (1-2) a révélé la force du groupe. Selon lui, ce revers a montré que l’effectif possède du caractère et de la qualité. Mais il ajoute aussitôt que ce constat ne suffit pas. L’important, c’est de confirmer. Vendredi, l’OM se déplacera à Strasbourg pour lancer la 6e journée de Ligue 1. Ce rendez-vous, insiste-t-il, pèsera plus que la victoire contre Paris. Parce que gagner un clasico impressionne, mais que montrer de la régularité construit une grande équipe.

De Zerbi affirme avoir déjà prévenu ses joueurs. « Cette victoire ne doit rien donner de plus à l’équipe. La défaite de Madrid (1-2, mardi dernier) nous a beaucoup apporté, nous a fait prendre conscience qu’on avait des joueurs forts. L’effectif est fort, on le sait, mais vendredi, ce sera encore plus important que le match de ce soir. J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe », a-t-il dit

Une victoire, oui. Une suffisance, non. Voilà l’exigence posée par l’entraîneur marseillais.