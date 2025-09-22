OM-PSG : Les compos tombent, Enrique dribble tout le monde

À quelques heures du Classique entre l’OM et le PSG, les médias tentent d’imaginer les compos probables des deux entraîneurs Roberto De Zerbi et Luis Enrique. Confronté à de nombreuses blessures, le coach parisien se retrouve face à un dilemme.

OM – PSG : Luis Enrique hésite entre Ramos et Mbaye

Reporté pour ce lundi soir, à 20 heures, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain promet une ambiance bouillante au Vélodrome. Avec le Ballon d’Or en même temps et les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Joao Neves, Lucas Beraldo et Bradley Barcola, Luis Enrique se retrouve obligé de faire des choix forts en attaque.

D’après le quotidien Le Parisien, le coach du PSG présenterait un 4-3-3 avec Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Kang-In Lee en attaque. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery va logiquement remplacer Joao Neves aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha, tandis que la défense sera l’affaire de Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi, avec Lucas Chevalier Chevalier dans les buts.

À voir

Panique à la LFP : le report d’OM-PSG vire à la menace !

De son côté, L’Équipe annonce le même système, mais avec le jeune Ibrahim Mbaye qui forme le trio de devant avec Kvaratskhelia et Kang-In Lee. Le reste de la composition resterait identique. Le jeune attaquant a passé une épreuve du baccalauréat ce lundi matin avant de prendre la route pour Marseille. Une situation inédite, mais qui ne devrait pas l’empêcher d’être aligné, ce qui conforte plus l’idée de le voir débuter sur le banc au coup d’envoi.

Finalement, au moment de dévoiler les équipes de départ de ce premier Classique de la saison 2025-2026, Luis Enrique a opté pour un nouveau système avec cinq défenseurs. Lucas Chevalier est dans les buts, Achraf Hakimi joue en tant que piston droit alors que Marquinhos, Willian Pacho et Illia Zabarnyi occupent la défense centrale. Nuno Mendes est placé en piston gauche.

Pour remplacer Joao Neves au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery au côté de Fabian Ruiz et Vitinha. Dépeuplée, l’attaque est composé de Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia. Malgré de nombreuses absences majeures et la cérémonie du Ballon d’Or, qui se déroule au même moment au théâtre du Châtelet à Paris, Luis Enrique compte bien frapper fort au Stade Vélodrome et poursuivre le sans-faute du PSG en ce début de saison.

À voir

Al-Khelaïfi tranche entre le Classique et le Ballon d’Or !

En face, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, peut compter sur le retour de blessure de Nayef Aguerd, titularisé en charnière aux côtés de Leonardo Balerdi. À noter également la titularisation de l’ailier brésilien Igor Paixão.

La compo officielle de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap), Aguerd

Milieux : Weah, Hojbjerg, O’Riley, Emerson

À voir

FC Nantes : Double coup dur avant Toulouse FC !

Attaquants : Greenwood, Gouiri, Paixao.

Le onze du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz

À voir

OM-PSG : Coup dur, De Zerbi forcé de revoir ses plans !

Attaquants : Ramos, Kvaratskhelia.