OM-PSG : Pablo Longoria surprend avec cette déclaration !

Le report du Classique OM-PSG enflamme les débats. Mais Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au clair. Son club n’avait aucune intention de nuire au rival parisien.

OM : Pablo Longoria comprend la frustration du PSG

Le président Pablo Longoria a pris la parole sur la chaîne Ligue 1+ pour justifier le report du Classique OM-PSG au lundi soir. Cette rencontre a été reportée pour des raisons météorologiques. La LFP aurait souhaité décaler la rencontre au mardi soir. Mais l’OM se serait formellement opposé à cette idée. Cette programmation a vite suscité la controverse.

Sachant que ce grand rendez-vous de la Ligue 1 se déroulera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Face à cette coïncidence, le dirigeant marseillais s’est dit compréhensif envers le club de la capitale. Pablo Longoria a reconnu que la situation était regrettable pour le Paris SG et ses joueurs susceptibles d’être sacrés, comme Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi. Il a qualifié la situation de « malheureuse ».

Une décision basée sur le règlement de la LFP

Toutefois, Pablo Longoria fait une grosse mise au point : l’OM n’est en rien responsable du report. La décision de maintenir ce duel ce lundi soir s’est faite sur la base d’une stricte application du règlement de la LFP. « Si nous avions accepté de jouer mardi ou en décembre, nous aurions joué trois matchs en sept jours. L’application du règlement était la décision la plus juste », a-t-il expliqué.

Cette position montre que l’OM a agi dans la légalité et sans chercher à créer un préjudice à son rival historique, le PSG. Pablo Longoria reconnait ainsi « la frustration du Paris Saint-Germain », tout en défendant la légitimité de son club. Cette prise de parole met fin à cette polémique stérile. Puisque l’Olympique de Marseille a simplement fait valoir ses droits pour garantir l’équité sportive dans un calendrier déjà surchargé.