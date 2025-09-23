OM : Roberto De Zerbi pique le PSG après la victoire !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi exulte après avoir terrassé le PSG au Vélodrome.

OM-PSG : De Zerbi savoure sa revanche sur le géant parisien

C’est l’euphorie à Marseille. Roberto De Zerbi a salué la performance XXL de ses joueurs après la victoire de l’OM face au PSG (1-0). Il a souligné que cette journée faisait partie des plus belles depuis son arrivée au club phocéen. Le technicien italien est en joie après avoir battu une équipe parisienne aussi dominante ces dernières saisons. « Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie. », a déclaré le coach marseillais.

De Zerbi a indiqué que, malgré cette victoire, le chemin est encore long. Le plus important, selon lui, reste le déplacement à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Il a expliqué que chaque match constitue une étape vers son objectif : construire une grande équipe capable de rivaliser avec les cadors. Les joueurs doivent rester concentrés, humbles, et continuer à progresser. « Mais on n’a rien fait jusqu’ici : le plus important, c’est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l’objectif qui est de construire une grande équipe », a conclu le technicien italien.

Strasbourg représente la prochaine marche. Chaque pas compte dans le projet de De Zerbi. Le Vélodrome a vibré, mais l’OM doit maintenant penser à sa continuité et à sa progression.