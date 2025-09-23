OM-PSG : Succès trompeur, De Zerbi fait face à un souci !

L’OM a obtenu lundi soir une victoire éclatante face au PSG. Mais Roberto De Zerbi doit désormais résoudre un autre problème : maintenir ce niveau de jeu face à des équipes moins prestigieuses.

OM : De Zerbi averti, le vrai combat ne fait que commencer

Roberto De Zerbi et son équipe ont de quoi se réjouir. Après avoir tenu tête au Real Madrid en Ligue des Champions, avant de céder sur deux penaltys, les Olympiens ont rénoué avec la victoire. Ce lundi soir, l’OM a confirmé sa bonne forme en dominant le PSG (1-0). Ces deux matchs prouvent que les Olympiens peuvent rivaliser avec de grosses écuries d’Europe.

Lire aussi : OM : Roberto De Zerbi pique le PSG après la victoire !

Un grand défi attend cependant l’OM pour le reste de la saison. S’ils sont brillé contre des adversaires qui pratiquent un jeu ouvert, les Marseillais ont souvent peiné face aux équipes qui défendent bas. Ce style de jeu est fréquent en Ligue 1 et pourrait poser problème à l’équipe de De Zerbi.

Quelle réaction face aux blocs bas ?

Le journaliste Thomas Bonnavent estime que si l’état d’esprit de l’OM est louable. Mais les conditions de jeu rencontrées contre le Real Madrid et le PSG sont rares. « Dans 80 % des matchs, l’OM sera contraint d’adopter un autre style », a-t-il posté sur son compte X. Il attend de voir comment De Zerbi saura maintenir à Marseille son « envie d’aller presser ensemble, de récupérer le ballon haut » face à des blocs plus compacts.

À voir

Amiens-ASSE : Les consignes de Bernardoni contre Sainté

Lire aussi :

Son objectif sera surtout de maintenir la cohérence de son groupe, tout en s’adaptant à des styles de jeu plus défensifs. Le match de vendredi face au RC Strasbourg ne sera sans doute pas un test concluant. Car les Alsaciens auront certainement leurs propres ambitions offensives à domicile. Par contre, les semaines à venir seront déterminantes pour confirmer la solidité de l’OM. Notamment le choc contre l’Ajax Amsterdam, prévu le 30 octobre au Vélodrome.