ASSE : Restructuration du club, un patron nommé aux finances

L’ASSE a encore renforcé son organigramme. Un nouveau Directeur général adjoint a été nommé, ce mardi, à la suite de Cédric Chambaz.

ASSE : Fabien Dawidowicz nommé DGA en charge des finances

Les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) poursuivent le renforcement de l’organigramme de l’ASSE. La nomination de Fabien Dawidowicz a été officialisée ce mardi. Il est nommé Directeur général adjoint (DGA) en charge des finances du club stéphanois.

« L’AS Saint-Étienne est très heureuse d’accueillir Fabien Dawidowicz comme nouveau Directeur Général Adjoint en charge des finances. Avec plus de vingt ans d’expérience en cabinet d’audit puis dans diverses entreprises technologiques, il accompagnera désormais la croissance du club « , a informé le club stéphanois.

Le groupe canadien aux commandes de l’ASSE poursuit ainsi le développement du club, conformément à la stratégie ambitieuse initiée depuis juin 2024. Fabien Dawidowicz débarque dans le Forez à la suite de Cédric Chambaz, nommé Directeur général adjoint en charge de la marque, du marketing et de la communication, la semaine dernière.

Avant son arrivée à l’AS Saint-Etienne, Fabien Dawidowicz a travaillé dans un cabinet d’audit. Il a notamment exercé les fonctions de Chief Financial Officer chez Spendesk, Yespark et The Luxurist.