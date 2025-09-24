OM : 14 M€ ! Cette recrue fait craquer Aubameyang

L’OM a frappé fort cet été avec plusieurs recrues, dont Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l’attaquant gabonais est particulièrement séduit par Timothy Weah, qui commence à faire taire les sceptiques.

OM : Weah, la nouvelle arme olympienne

Il n’aura pas fallu longtemps à Timothy Weah pour se faire un prénom à Marseille. Recruté sous forme de prêt avec une option d’achat fixée à 14 M€, l’Américain a déjà conquis le Vélodrome. Buteur contre le Real Madrid (2-1) la semaine passée, il a de nouveau pesé dans la victoire face au PSG (1-0), à l’origine du ballon récupéré sur l’action décisive.

Sa fougue et sa polyvalence en font une pièce maîtresse du système olympien. L’Olympique de Marseille, longtemps critiqué pour son mercato jugé timide, tient peut-être là l’un de ses meilleurs coups. Capable de changer de poste selon les besoins, Weah incarne ce joueur moderne, utile partout et indispensable dans les grands rendez-vous.

Aubameyang sous le charme

Et s’il fallait un signe, il est venu du vestiaire marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, lui-même habitué aux lumières, n’a pas tari d’éloges sur son nouveau partenaire. « Le symbole c’est Timothy Weah qui a débuté ailier gauche face à Madrid mardi dernier et qui aujourd’hui (lundi) se retrouvait latéral droit, enfin piston droit parce qu’on a joué à cinq derrière. Quand on voit les efforts qu’il a fait ce soir, franchement, je lui tire mon chapeau », a lâché le Gabonais en zone mixte.

Une déclaration qui résume l’état d’esprit marseillais. Au-delà du résultat, c’est l’abnégation et la générosité de Weah qui marquent. À 24 ans, le fils de George semble enfin trouver un écrin où sa polyvalence et son énergie s’expriment sans retenue. Marseille espère qu’il ne s’agit que du début.