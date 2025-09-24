Barça : Encore un énorme coup dur pour les Catalans

En l’espace de 24 heures, le Barça est passé de l’euphorie à la désillusion. Entre les trophées individuels et le coup de massue municipal, les Blaugranas oscillent entre gloire et frustration.

Barça : De la fête à Paris à la douche froide à Barcelone

Lundi soir, le Barça rayonnait sous les projecteurs parisiens. Aitana Bonmatí s’offrait un nouveau Ballon d’Or féminin, Lamine Yamal raflait le Trophée Kopa et terminait dauphin pour le Ballon d’Or. Le joyau de 18 ans, déjà icône d’une génération, a frôlé la consécration suprême. Les Catalans pouvaient se dire : le futur est déjà là.

Mais au lendemain des festivités, la réalité a rattrapé le club. Car si Paris souriait au Barça, Barcelone elle, se montrait intraitable. La municipalité a refusé la réouverture du Camp Nou, estimant la sécurité encore insuffisante. Un verdict qui tombe comme un couperet.

Montjuic, prison dorée pour les Blaugranas

Le club rêvait d’un retour à domicile dès dimanche face à la Real Sociedad. Joan Laporta y croyait dur comme fer, prêt à brandir l’argument d’un stade prêt pour accueillir le public. Mais c’est raté : la mairie ne veut rien entendre. Résultat, les socios devront encore grimper sur les hauteurs de Montjuic.

Et le calendrier ne pardonne pas : quelques jours après la Sociedad, c’est le Paris Saint-Germain qui viendra défier le FC Barcelone… toujours loin de son antre mythique. Une humiliation supplémentaire pour une direction qui espérait réinaugurer le Camp Nou avant Noël. L’attente sera plus longue, et les supporters, eux, rongent déjà leur frein.