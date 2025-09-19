Barça: Jules Koundé veut taper le PSG en Ligue des Champions

Le 1er octobre prochain, le Barça reçoit le PSG à l’occasion de la 2e journée de la Ligue des Champions. À moins de deux semaines de ce choc, Jules Koundé, le défenseur français des Blaugranas, a lancé un message fort aux hommes de Luis Enrique.

Jules Koundé : « On a hâte de jouer contre eux »

Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, se rendra en Espagne pour affronter le FC Barcelone pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice, les deux équipes ont idéalement commencé leur campagne avec une première victoire.

Mercredi soir au Parc des Princes, Marquinhos et ses partenaires ont largement dominé l’Atalanta Bergame (4-0), tandis que les hommes d’Hansi Flick se sont imposés sur le terrain de Newcastle United (2-1), grâce à un doublé de Marcus Rashford.

La deuxième journée s’annonce donc haletante entre les deux géants européens. D’ailleurs, après la victoire de son équipe, Jules Koundé, auteur d’un grand match avec une passe décisive, a lancé le choc en envoyant un message clair au Paris SG : le Barça est prêt à en découdre.

« Bien sûr, c’est un match très motivant à jouer, contre une très belle équipe championne d’Europe. C’est un match attendu par les spectateurs après la saison dernière et l’historique entre les deux clubs. On a hâte de jouer contre eux », a lancé le défenseur de 26 ans au micro de Canal+.

Pour rappel, Ousmane Dembélé est déjà forfait pour ce match contre son ancien club et Désiré Doué est incertain. De son côté, le FC Barcelone ne pourra pas compter sur son maître à jouer Lamine Yamal. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club catalan a annoncé que le Camp Nou ne pourra pas abriter cette rencontre contre le Paris Saint-Germain. L’UEFA n’a pas validé le plan barcelonais qui consistait à accueillir 45000 spectateurs dans son enceinte encore en travaux. Le match aura finalement lieu au stade olympique de Montjuïc.

« Le FC Barcelone annonce que le deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le mercredi 1er octobre à 21h00 contre le Paris Saint-Germain, se jouera au stade olympique Luis Companys. Le club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois. Le FC Barcelone tient à remercier ses socios et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien tout au long d’un processus aussi complexe et passionnant que le retour au nouveau Camp Nou », a affirmé le Barça.

La dernière fois que le Champion d’Espagne et le Paris SG se sont rencontrés en Ligue des Champions à Montjuïc, cela avait souri aux Rouge et Bleu avec une victoire (4-1) et un Kylian Mbappé en très grande forme.