OM : Aubameyang sacrifié, l’incroyable annonce !

Pierre-Emerick Aubameyang vit-il ses dernières heures en tant que titulaire à l’OM ? L’attaquant gabonais, aligné face au PSG, a vu Amine Gouiri briller à sa place. Une situation qui alimente un débat brûlant, porté avec force par Daniel Riolo.

OM : Gouiri s’impose, Riolo tranche sans détour

Face au PSG, Amine Gouiri a marqué des points précieux. Mobile, disponible, inspiré, l’attaquant algérien a séduit observateurs et supporters. Daniel Riolo, jamais avare en prises de position tranchées, n’a pas hésité une seconde : pour lui, Gouiri doit redevenir le choix numéro un en attaque.

Lire aussi : OM : Après Aubameyang, un buteur contacté en urgence !

« Gouiri, j’ai beaucoup aimé son match. Il est titulaire, ce n’est pas forcément ce qu’on attend, mais j’ai aimé son match. (…) Faut arrêter de croire qu’Aubameyang va redevenir un joueur indispensable, il n’a plus de vitesse », a lâché l’éditorialiste de RMC Sport dans l’After Foot. Un coup de tonnerre qui résonne jusque dans les travées du Vélodrome.

Aubameyang relégué au second plan ?

À 36 ans, l’ancien buteur du Borussia Dortmund et d’Arsenal traverse un moment charnière. Revenu à Marseille pour apporter expérience et efficacité, il voit son statut de leader offensif remis en cause. Riolo enfonce le clou : « Il n’y a aucune raison que Gouiri (…) ne soit pas titulaire. Aubameyang doit l’aider à s’installer, il peut rentrer en cours de match mais il n’y arrive plus en transition. »

À voir

Mercato PSG : Zaïre-Emery, déjà la fin de l’aventure ?

Lire aussi : OM : 14 M€ ! Cette recrue fait craquer Aubameyang

Le message est limpide : l’OM doit miser sur le futur et non sur le passé. Dans un club en quête de stabilité et de continuité, le duel Gouiri-Aubameyang s’annonce comme l’un des feuilletons de la saison. Et si la légende gabonaise devait accepter un rôle de doublure, ce serait un tournant majeur pour celui qui est revenu pas forcément avec un statut de titulaire.