OM : Mauvaise nouvelle pour le mercato marseillais !

L’OM voit l’une de ses pistes prioritaires pour le mercato hivernal voler en éclats. Jorge Carrascal, milieu offensif de Flamengo, restera probablement au Brésil cet hiver.

Mercato OM : Carrascal, la recrue rêvée qui s’éloigne de Marseille

Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, avait ciblé Jorge Carrascal comme le meneur de jeu idéal pour dynamiser son effectif. À 27 ans, le Colombien a attiré toutes les attentions depuis son arrivée à Flamengo l’été dernier. Marseille avait même formulé une offre orale de 15 millions d’euros, jugée toutefois insuffisante par le club brésilien.

Flamengo, récent champion du Brésil et finaliste de la Coupe Intercontinentale, a clairement fait savoir que Carrascal n’était pas à vendre. Avec un contrat courant jusqu’en 2029, le club estime que son milieu offensif peut encore briller et qu’une future vente pourrait rapporter davantage. Pour De Zerbi, c’est un coup dur : la piste prioritaire du mercato se referme, et il va falloir envisager d’autres options.

Une transaction trop coûteuse pour le Vélodrome

La différence entre l’offre marseillaise et les attentes brésiliennes est flagrante. Flamengo réclame au moins 20 millions d’euros pour Carrascal, bien au-delà des 15 millions proposés. Même si Transfermarkt évalue le joueur à seulement 9 millions, Flamengo mise sur sa valeur stratégique et sportive plutôt que sur le marché.

Face à cette réalité, Medhi Benatia, le directeur du football, devra explorer d’autres alternatives. D’autres profils ont déjà été étudiés, mais aucun ne semble présenter la même assurance technique et la même expérience internationale que Carrascal. Pour Marseille, la fenêtre de janvier s’annonce donc plus complexe que prévu, et De Zerbi devra faire preuve d’ingéniosité pour renforcer son équipe.

