Mercato OM : Un club brésilien se moque de Medhi Benatia !

À l’approche du mercato hivernal, Medhi Benatia place ses pions afin de renforcer au mieux l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais l’OM devrait se montrer plus convaincant sur certains dossiers. Explications.

Mercato : L’OM propose 15M€ pour un Colombien

À la recherche d’un meneur de jeu, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions pour le transfert de Jorge Carrascal. Mais le milieu offensif de Flamengo, décrit comme la priorité de Roberto De Zerbi, n’est pas disponible cet hiver. Selon les informations du journal espagnol AS, Medhi Benatia aurait d’ores et déjà approché son homologue du club brésilien pour le transfert d’international colombien.

Le directeur sportif de l’OM aurait notamment formulé une offre orale de 15 millions d’euros pour recruter Jorge Carrascal. Proposition jugée insuffisante par le club carioca. Le vainqueur de la Copa Libertadores 2025 refuserait catégoriquement de laisser partir un joueur important de son onze en plein milieu de saison et à ce prix.

Jorge Carrascal c’est au moins 20M€

Sous contrat jusqu’en 2029, Jorge Carrascal pourrait quitter le championnat brésilien pour l’Europe lors du prochain mercato hivernal. En effet, le quotidien AS rapporte que les dirigeants de Flamengo pourraient se résoudre à vendre l’ancien milieu offensif du Dynamo Moscou en cas d’offre d’au moins 20 millions d’euros.

Les pensionnaires du stade Maracana exigeraient donc que l’Olympique de Marseille rehausse sa proposition pour espérer récupérer Carrascal. Une hausse de prix expliquée pour deux raisons. Toutefois, Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient même être amenés à beaucoup plus de générosité dans ce dossier puisqu’un club, dont l’identité n’a pas fuité, serait venu avec un chèque de 25 millions d’euros, selon l’Insider Ekrem Konur. Reste à voir comment va se terminer ce dossier.

