ASSE : Annonce officielle pour le déplacement au Mans !

L’ASSE reprend la route pour un déplacement crucial en Ligue 2. Les Verts se rendent au Mans ce samedi pour tenter de consolider leur 3ᵉ place au classement.

Mans FC – ASSE : Les arbitres dévoilés

La Ligue de Football Professionnel a publié la liste des officiels pour le match Le Mans FC – ASSE, prévu samedi 3 janvier à 20 heures au Stade Marie-Marvingt. Ahmed Taleb sera au sifflet, épaulé par Gaëtan Korbas et Jean-Paul Neves Gouveia, tandis que Pierre Legat officiera comme 4ᵉ arbitre. Les Verts devront composer avec cette équipe arbitrale pour espérer éviter une deuxième défaite consécutive à l’extérieur.

Lire aussi sur l’ASSE : Mercato ASSE : Saint-Etienne tient son nouveau gardien de but

À voir

Mercato : Le PSG proche de s’offrir le futur grand crack

La vigilance sera de mise, d’autant plus que l’AS Saint-Étienne avait cédé 3-2 au match aller contre Le Mans. Avec les deux équipes à égalité de points, chaque décision arbitrale pourrait peser lourd dans la course aux premières places.

Un déplacement décisif pour les Verts

Actuellement 3ᵉ avec 30 points, Saint-Étienne ne peut se permettre de laisser filer des points face à un adversaire direct. Le Mans, 4ᵉ, affiche la même ambition et promet un duel intense, où l’expérience et la stratégie seront déterminantes.

Ce choc de Ligue 2 s’annonce passionnant, avec des enjeux qui dépassent la simple rencontre. Les supporters stéphanois espèrent que leurs joueurs sauront transformer la pression en motivation pour revenir avec un résultat positif de la Sarthe.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Cette statistique qui révèle un vrai malaise !

FLASH Mercato: L’ASSE tient son premier gros coup de l’hiver

À voir

OM : Mauvaise nouvelle pour le mercato marseillais !

Décès de Jean-Louis Gasset : Yann M’Vila fait pleurer l’ASSE