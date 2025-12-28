Mercato PSG : Luis Campos dégote le nouveau Pacho pour 45M€

Très satisfait des performances de Willian Pacho, le PSG aimerait attirer un autre défenseur central rugueux pour garantir l’après-Marquinhos et Luis Campos serait déjà sur une piste intéressante. Explications.

Mercato : Le PSG fonce sur un rock du Sporting Portugal

Arrivé incognito en août 2024 contre un chèque de 40 millions d’euros, Willian Pacho s’est rapidement imposé dans l’équipe type du Paris Saint-Germain. Si bien que les dirigeants rêvent de mettre la main sur un nouveau défenseur central avec les mêmes caractéristiques que l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Avec un Marquinhos sur la fin, seul Willian Pacho est une valeur sûre dans ce secteur stratégique.

Pour épauler l’international équatorien de 24 ans, Luis Campos aurait les yeux tournés vers le Portugal. En effet, selon les informations de Defensa Central, le conseiller sportif du PSG aurait ressortir des tiroirs la piste menant à Ousmane Diomandé.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 22 ans n’a pas encore prolongé avec le Sporting Portugal et un transfert pourrait intervenir l’été prochain. Le Paris SG voudrait profiter de cette ouverture pour s’offrir un nouveau roc défensif. Mais ce dossier ne s’annonce pas si facile que ça.

Ousmane Diomandé au Paris SG la saison prochaine ?

Recruté en janvier 2023 pour 14,50 millions d’euros, Ousmane Diomandé est rapidement devenu un cadre majeur du Sporting Portugal. Défenseur solide, excellent relanceur et à l’aise des deux pieds, l’international ivoirien est déjà associé à plusieurs grands clubs européens. Outre le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Manchester United seraient également positionnés pour s’attacher les services du natif d’Abidjan.

Mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont prêts à tout pour mettre la main sur Diomandé qui pourrait former un duo redoutable avec Willian Pacho. Pour laisser partir son numéro 26, le Sporting pourrait accepter un chèque de plus de 45 millions d’euros, la cote officielle du défenseur de 22 ans sur Transfermarkt. Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.

