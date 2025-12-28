Mercato ASSE : Gazidis annonce sa décision pour Horneland !

Malgré d’énormes investissements l’été passé, l’ASSE n’est pas en position de monter directement de Ligue 1 après la première partie de saison. Eirik Horneland sait à quoi s’en tenir après une rencontre Ivan Gazidis.

Mercato ASSE : Eirik Horneland reste, mais sous pression

Avec un mercato estival très dense à l’échelle de la Ligue 2, l’ASSE semblait bien armée pour remonter dans l’élite du football français au terme de l’exercice 2025-2026. Mais ce n’est pas le cas et l’équipe des Verts ne convainc pas par ses prestations au fil des week-ends. D’ailleurs, le match nul à Geoffroy-Guichard contre le SC Bastia, lanterne rouge du championnat, a été le point d’orgue d’un début de saison plus que mitigé pour l’AS Saint-Étienne.

Arrivé en janvier 2025, Eirik Horneland n’a pas réussi à maintenir l’ASSE en Ligue 1 et ne parvient pas à les installer en tête de Ligue 2. De quoi le mettre en danger ? Pas forcément, révèle le journal Le Progrès. En effet, là où Kilmer Sports et Ivan Gazidis pourraient légitimement s’agacer et mettre fin au contrat de l’entraîneur norvégien, ce dernier bénéficiera encore de la confiance de la direction de l’ASSE jusqu’au terme de la saison.

Même si des mouvements sont attendus pour cet hiver, ils ne concerneront pas le poste d’entraîneur. « Le technicien, désormais sous pression, a six mois pour ramener le club stéphanois en Ligue 1 », précise le journaliste Judicaël Bissardon. Pour Eirik Horneland, le message est limpide : pas de limogeage immédiat, mais aucune marge d’erreur.

Le successeur d’Olivier Dall’Oglio devra rapidement trouver des solutions, stabiliser son équipe et lancer une dynamique positive dès le début de l’année 2026. Le sort du tacticien norvégien est donc scellé, mais conditionné à une seule condition : la montée. Sans elle, l’ASSE pourrait difficilement prolonger l’aventure avec son coach de 50 ans plus longtemps.

