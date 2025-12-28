Transfert-choc : Manu Koné, première recrue d’hiver du PSG !

Sans grand bruit, le PSG est proche de boucler sa première grosse prise du mercato hivernal qui s’ouvre dans quatre jours. Manu Koné, milieu de terrain de l’AS Rome, se rapprocherait sérieusement du club de la capitale. Explications.

Mercato : Manu Koné au PSG pour 50M€

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Manu Koné pourrait quitter les rangs de l’AS Rome à la faveur du mercato de l’hiver qui s’annonce à grands pas. Sommé par l’UEFA de renflouer ses caisses avant le 30 juin 2026 afin d’entrer dans les clous du fair-play financier, le club italien pourrait accepter de sacrifier son métronome de 24 ans.

Comme évoqué ce vendredi par plusieurs sources, le Paris Saint-Germain pourrait faire de l’international français la première recrue de son mercato hivernal, en dépensant 50 millions d’euros pour cela, à en croire PSG Inside Actus. Une proposition jugée crédible par l’entourage du dossier.

Malgré l’intérêt d’autres grands clubs européens, notamment Manchester United, Inter Milan et l’Atlético Madrid, le Champion de France et d’Europe serait ainsi en pole position pour arracher la signature de Manu Koné, qui aurait déjà marqué son accord pour le transfert. D’ailleurs, les dirigeants des deux clubs accélèrent les choses pour boucler l’opération assez rapidement.

Rencontre décisive entre Campos et Massara

Également intéressé par le renfort de Manu Koné, l’Atlético Madrid envisagerait une offre incluant Giacomo Raspadori. Mais les Colchoneros semblent en retard sur ce coup. En effet, selon les dernières informations du journaliste Ilario Di Giovambattista de Radio Radio, le directeur sportif de la Roma, Frederic Massara, serait actuellement à Paris pour discuter directement avec son homologue parisien, Luis Campos.

Les deux hommes aimeraient parvenir rapidement à un accord pour le transfert de l’ancien milieu de terrain de Toulouse FC. À la recherche d’un renfort de poids dans l’entrejeu, le Paris SG veut frapper fort cet hiver. Et le natif de Colombes a de fortes chances d’être la première recrue hivernale de Luis Enrique.

