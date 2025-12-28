Mercato : Rüdiger tranche entre le PSG et l’Arabie saoudite

Susceptible de quitter les rangs du Real Madrid lors de ce mercato hivernal, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger a tranché entre le PSG et l’Arabie Saoudite, ses deux destinations les plus plausibles.

Mercato : Le PSG passe à l’attaque pour Antonio Rüdiger !

Ces dernières semaines, la rumeur envoyait plutôt de jeune défenseur au Paris Saint-Germain, mais la piste Antonio Rüdiger serait de retour, quelques années après. Le PSG prépare un gros coup défensif pour prévenir un éventuel départ de Lucas Beraldo. D’après la presse espagnole, le club de la capitale viserait Antonio Rüdiger pour renforcer son arrière-garde.

Libre le 30 juin prochain avec le Real Madrid, l’ancien joueur de Chelsea pourrait débarquer gratuitement l’été prochain. Les dirigeants parisiens seraient notamment prêts à sortir le chéquier pour convaincre le défenseur de 32 ans, estimé à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Expérimenté, solide et habitué aux grands rendez-vous, l’international allemand coche toutes les cases pour renforcer le Paris SG.

Mais Paris n’est pas seul sur ce coup, puisque l’Arabie Saoudite serait également positionné pour récupérer Antonio Rüdiger moyennant un gros salaire correspondant à son statut. Entre les deux destinations, le natif partenaire de Kylian Mbappé sait où il veut aller.

Antonio Rüdiger recale le PSG pour l’Arabie Saoudite

Selon les dernières informations de la chaîne ESPN, le Real Madrid serait disposé à prolonger le contrat d’Antonio Rüdiger pour une année supplémentaire. Mais le média sportif affirme que le joueur pourrait finalement se laisser séduire par d’autres destinations.

Peu épargné par les blessures, le natif de Berlin ne serait pas contre l’idée de terminer sa carrière en Arabie Saoudite. Ce serait l’occasion pour lui de signer un dernier gros contrat. En cas de départ de Madrid, Rüdiger ne compte donc pas rester en Europe, ce qui exclut une signature au Paris Saint-Germain cet hiver ou l’été prochain.

