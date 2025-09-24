ASSE : Aulas totalement conquis par Kilmer Sports

Jean-Michel Aulas a surpris son monde en livrant un vibrant hommage à l’ASSE et à son nouvel actionnaire, Kilmer Sports. L’ancien président de l’OL, d’ordinaire farouche rival des Verts, s’est même montré dithyrambique envers Ivan Gazidis.

ASSE : Un hommage inattendu de Aulas aux Verts

Sur les ondes de RMC, dans l’After Foot, Jean-Michel Aulas a abandonné, le temps d’un soir, la rivalité historique entre l’OL et l’ASSE. L’homme fort du football français a salué l’arrivée de Kilmer Sports, un acteur qu’il juge déterminant pour l’avenir du club stéphanois.

« J’ai beaucoup d’amis à Saint-Étienne et je leur disais qu’ils avaient aujourd’hui potentiellement, d’une part, un actionnaire de grande qualité, qui en plus est un fan de sport féminin donc ça veut dire des choses », a-t-il déclaré, admiratif. Un compliment rare et précieux pour un club en quête de renaissance.

Gazidis, « quelqu’un d’extraordinaire »

Au-delà de l’apport financier, Aulas a insisté sur l’excellence du management incarné par Ivan Gazidis, directeur général du club. « Ils ont parmi les plus grands directeurs généraux du football que j’ai connus : Ivan Gazidis, que j’ai connu à l’ECA, à l’UEFA. Vraiment, je pense que pour ceux qui vont prendre le temps de voir évoluer leur club, ils ont une chance historique de revenir là où ils le souhaitent », a poursuivi l’ancien boss de l’OL.

Et de conclure, comme un gage de respect : « Ivan est vraiment quelqu’un d’extraordinaire. » De quoi redonner le sourire aux supporters stéphanois, persuadés que leur club est désormais entre de bonnes mains.