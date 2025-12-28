Mercato : Le PSG proche de s’offrir le futur grand crack

Le PSG poursuit son obsession pour les jeunes talents et aurait jeté son dévolu sur Aly Traoré, attaquant prometteur d’Amiens. Le club parisien semble prêt à livrer bataille pour s’offrir le futur prodige du football.

Mercato PSG : Aly Traoré, la nouvelle pépite qui fait rêver Paris

Le Paris SG ne cache plus sa stratégie : miser sur la jeunesse pour préparer l’avenir. Luis Campos, le directeur sportif, multiplie les prospections à travers l’Europe et même en Ligue 2. Son dernier coup d’œil se serait porté sur Aly Traoré, un Franco-Malien de seulement 16 ans qui explose déjà les compteurs à Amiens.

Avec 8 buts en 6 matchs chez les U17 Nationaux et 6 réalisations en 7 rencontres avec les U19, dont deux en Coupe Gambardella, Traoré attire tous les regards. Un jeune joueur capable de faire trembler les défenses et d’apporter une vraie fraîcheur offensive au Paris SG dans les années à venir.

Une concurrence féroce pour s’offrir le prodige

Mais Paris ne sera pas seul dans cette course effrénée. RB Salzbourg, AS Monaco, RB Leipzig, Arsenal, Manchester City et Manchester United suivent également de près le jeune attaquant. Une bataille digne des plus grands mercatos européens se prépare donc pour convaincre Traoré de signer dans leur club.

Dans ce contexte, le club francilien pourrait devoir sortir le grand jeu pour séduire le talent picard. Bonus : la capacité du club à transformer de jeunes promesses en stars mondiales reste un argument de poids pour un joueur qui pourrait rapidement devenir le futur crack que tout le football s’arrachera.

