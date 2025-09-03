Mercato OL : Aulas apprécie la gestion de Kang

L’OL a réussi son mercato malgré les mesures restrictives de la DNCG. Michele Kang, la nouvelle présidente du club, est félicitée par Jean-Michel Aulas.

Mercato : Kang réalise 105 M€ de ventes et dépense seulement 28,5 M€

L’OL a boulé son mercato d’été par le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal, contre un gros chèque de 31 M€ hors bonus. Le club rhodanien a été contraint de céder son attaquant vedette, le dernier jour du marché des transferts, afin de boucler son budget de la saison 2025-2026. Selon les chiffres de Transfermarkt, l’Olympique Lyonnais a réalisé des ventes à hauteur de 105,7 M€ cet été.

Lisez aussi : OL : Une bonne nouvelle tombe avant le SRFC !

À voir

INFO Mercato : Un plan secret de l’OM pour Rabiot mis à nu !

Surveillé par la Direction national du contrôle de gestions (DNCG), Lyon n’a pas été dépensier sur le marché. Contrairement à John Textor, Michele Kang a fait un mercato malin et adapté à la situation financière du club. Elle a recruté 7 nouveaux joueurs pour 28,58 M€.

Ce sont : Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Dominik Greif, Adam Karabec et Martin Satriano. Il faut noter que Matt Turner a été recruté par John Texor à Nottingham Forest, avant sa démission, contre 8 M€. Les nouveaux dirigeants de l’OL l’ont prêté à New England Revolution en MLS.

OL : Aulas loue la détermination de Kang et est rassuré par sa gestion

A la fin du mercato, Jean-Michel Aulas a salué la gestion de Michele Kang, malgré les contraintes de la DNCG. « Elle arrive avec une détermination et des ressources que son prédécesseur (Textor, ndlr) n’avait pas », a-t-il fait remarquer dans le média Carré. L’ancien prioritaire du club rhodanien est plus serein avec l’Américaine à la tête de Lyon. « Ce qui nous donne vraiment l’espoir que l’Olympique Lyonnais ne se récupère pas seulement, mais aussi deviendra l’un des grands dans le futur », a-t-il déclaré.

Lisez ausi : Mercato : Pourquoi l’OL n’a pas recruté un grand attaquant

À voir

Mercato PSG : Un gros coup à 130 M€ se prépare !

Selon Jean-Michel Aulas, le club rhodanien, grâce à la femme d’affaires de 66 ans, sort de la période de « souffrance » sous l’ère John Textor, « qui a beaucoup coûté, puisque tous les actifs de l’OL ont été consommés ». En conclusion, le dirigeant du football français a déclaré : « Ne vous inquiétez pas pour l’OL et Botafogo ».

Michele Kang et Gerlinger ont sauvé Lyon

Pour rappel, Michele Kang et Michael Gerlinger (Directeur général), nommés fin juin 2025, ont trouvé les comptes de l’Olympique Lyonnais dans le rouge, avec un déficit financier de plus de 200 M€. L’équipe des Gones était également rétrogradée administrativement en Ligue 2 par la DNCG quand les deux responsables sont arrivés aux commandes. Mais ils ont réussi à lever la sanction lors de l’audience du 9 juillet, à la Fédération Française de Football.