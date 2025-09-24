FC Nantes : Lepenant en colère contre Luis Castro ?

Le jeune milieu de terrain du FC Nantes, Johann Lepenant interpelle son coach Luis Castro après le nul lors du derby face au Stade Rennais.

FC Nantes : Lepenant critique Luis Castro

Johann Lepenant, milieu du FC Nantes, pointe du doigt la tactique de Luis Castro. Selon lui, le milieu de terrain des Canaris est souvent dépassé. Il n’a pas aimé la consigne donnée à Junior Mwamba, sentinelle, de reculer en défense centrale dès la perte du ballon. Lepenant et Leroux se retrouvent souvent en infériorité numérique au milieu.

Après le match nul contre Rennes (2-2) samedi, Lepenant a exprimé son inquiétude dans le podcast Sans Contrôle. Il a expliqué que cette organisation laisse le milieu trop exposé. Contre Rennes, équipe forte dans ce domaine, Nantes a souffert. À la pause, Lepenant a alerté Castro. L’entraîneur a procédé à des ajustements, mais le problème n’est pas complètement résolu. Les Canaris ont affiché une grande détermination pour arracher le nul.

Pour Lepenant, le FC Nantes doit explorer d’autres solutions. Renforcer le milieu de terrain pourrait permettre de mieux contrôler le jeu et de limiter les déséquilibres. Pour le prochain rendez-vous à Toulouse, il faudra réfléchir à des options tactiques plus équilibrées. Lepenant met ainsi Castro face à un choix important pour améliorer la solidité de son équipe.