Mercato OM : De Zerbi prévient Marseille, décision urgente !

Le mercato n’a pas fini de bouleverser l’OM. Roberto De Zerbi, enthousiaste devant l’éclosion des jeunes talents, a lancé un avertissement très clair à ses dirigeants : il faut agir vite pour préserver l’avenir du club. Et il l’a dit sans détour.

Les jeunes bousculent la hiérarchie à l’OM

Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas seulement attiré des recrues prestigieuses. L’Italien assume un projet : faire émerger les jeunes talents formés à la Commanderie. Un virage historique, alors que les minots marseillais ont longtemps dû s’exiler pour percer ailleurs. Cette fois, le coach leur ouvre la porte de l’équipe première, et les résultats sont immédiats.

Bakola, Nadir, Vaz… autant de noms qui résonnent déjà dans les travées du Vélodrome. De Zerbi l’assure : « Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité mais il faut faire attention au moment où on les aligne ». En clair : le talent oui, mais pas précipitation.

Mercato OM : Un message direct aux dirigeants

L’autre révélation, c’est Robinio Vaz, déjà annoncé comme un futur cadre de l’OM. Et De Zerbi n’a laissé aucun doute sur son intention : « Avec Robinio (Vaz), ce sera le futur de l’OM ». Mais l’Italien est conscient des dangers d’un mercato agressif, prêt à attirer ces pépites avec des offres séduisantes.

Alors il a pris les devants et a envoyé un rappel à l’ordre à la direction : « Même si je ne sais pas quel futur, il faut réussir à garder ces jeunes. Il fait partie du patrimoine de l’OM ». Le message est clair : l’OM a trouvé ses joyaux… maintenant, il doit les protéger.

