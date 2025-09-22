FC Nantes : Double coup dur avant Toulouse FC !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le FC Nantes avant le choc face au Toulouse FC. Un autre cadre du FCN rejoint l’infirmerie.

FC Nantes : Francis Coquelin blessé à l’ischio

Le derby breton entre le FC Nantes et le Stade Rennais a offert du spectacle. Score final : 2-2. Mais plus que le résultat, c’est la blessure de Francis Coquelin qui a retenu l’attention. Le milieu de terrain, revenu pour stabiliser l’entrejeu, n’a pas tenu plus de douze minutes sur la pelouse.

Coquelin, d’abord sur le banc, est entré à la 66ᵉ minute pour apporter son expérience. Mais à la 77ᵉ, tout s’est arrêté. Une frappe, une douleur, un claquage à l’ischio droit. Il a dû céder sa place. Dehmaine Tabibou a pris le relais, et Nantes a dû revoir son organisation.

Le match, lui, n’a pas perdu en intensité. Rennes pensait tenir la victoire. Mais dans les arrêts de jeu, les Canaris ont arraché l’égalisation. La Beaujoire a explosé. Ce nul évite une deuxième défaite consécutive et offre un point qui comptera dans la lutte pour le maintien. Pour le moment, on ignore la durée d’indisponibilité de Francis Coquelin. Un claquage aux ischios, c’est souvent plusieurs semaines. Les examens diront. En attendant, le coach devra bricoler au milieu.

Outre le milieu français, Luis Castro devra encore se passer d’un autre crack. Il s’agit de Herba Guirassy. Ce dernier blessé en sélection, pourrait manquer un troisième match d’affilée. Ce sont deux coups durs pour le FC Nantes en ce début de championnat.