PSG : Une date se précise pour le retour d’Ousmane Dembélé !

Touché lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich, mardi soir, en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé devrait être absent moins longtemps que prévu. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé de retour à la fin du mois

Le Paris Saint-Germain traverse une période délicate avec la blessure de l’un de ses joueurs offensifs les plus importants. Ousmane Dembélé, victime d’une nouvelle blessure musculaire contre le Bayern Munich, voit son calendrier de retour se dessiner progressivement.

Le club de la capitale a officiellement communiqué sur l’état de santé de son ailier de 28 ans, précisant notamment : « Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. » Cette annonce apporte des éclaircissements importants sur la nature exacte de la blessure, dissipant les craintes d’une récidive de sa précédente blessure aux ischio-jambiers.

« Sa blessure face au Bayern n’est pas une rechute au niveau de l’ischio. Si le PSG ne précise pas le grade ― de 0 à 4 ― de la lésion musculaire, le coup reçu par Dembélé a laissé des traces qui vont l’obliger à rester sur la touche pendant la trêve internationale. À ce stade, il convient de rester prudent pour la durée de son indisponibilité, mais son retour pourrait avoir lieu fin novembre. Un nouveau point devrait être effectué d’ici quinze jours pour définir un programme plus précis », rapporte le journal Le Parisien.

D’après les informations du quotidien régional, Ousmane Dembélé pourrait retrouver ses partenaires d’ici la fin du mois de novembre, même si sa présence dans le groupe de Luis Enrique pour le match de la cinquième journée de Ligue des Champions contre Tottenham, le 26 novembre prochain au Parc des Princes, semble incertaine.

L’entraîneur du PSG ne veut pas prendre de risque avec son joueur, dont la titularisation face au Bayern Munich a clairement été une grosse erreur, alors que Dembélé ressentait toujours une petite gêne au cours des séances avant ce choc. Dans un PSG ravagé par les pépins physiques, avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et plusieurs autres joueurs diminués comme Bradley Barcola, cette nouvelle arrive comme une bouffée d’oxygène dans la capitale.

