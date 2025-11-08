Privé de Hakimi, le PSG face à un énorme problème

Touché à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Une blessure qui laisse Luis Enrique face à un casse-tête majeur et oblige le club à se poser une question stratégique : faut-il recruter en urgence ?

PSG : Hakimi, un vide impossible à combler ?

Le PSG enchaînait déjà les pépins physiques, mais perdre Achraf Hakimi, c’est un choc supplémentaire. Le Marocain n’est pas seulement un latéral : c’est une solution offensive permanente, un accélérateur de jeu, un joueur capable de faire basculer un match sur une course de 50 mètres. Le voir quitter le terrain face au Bayern a eu l’effet d’un coup de massue. L’entorse annoncée par le club est sérieuse, et les premières estimations évoquent plusieurs semaines d’indisponibilité.

Pendant ce temps, Luis Enrique devra bricoler. Car remplacer Hakimi, c’est remplacer un profil unique… et ça, Paris ne sait pas faire. Jean-Michel Larqué ne dit pas autre chose sur RMC : « Il faut recruter au poste de latéral droit. Quand je vois jouer Neves ou Zaïre-Emery arrière droit, cela m’ennuie. Hakimi ? Reste à savoir si tu arrives à trouver une doublure de grande qualité, qui soit international dans son pays. Et je ne suis pas sûr qu’ils le trouvent. »

Mercato : le Paris SG au pied du mur

Le constat est brutal : Paris n’a pas anticipé. L’été dernier, le club n’a pas recruté de véritable doublure à droite, misant uniquement sur Hakimi et quelques adaptations en interne. Résultat : au premier coup dur, le château vacille. Larqué insiste : une action sur le marché est indispensable, mais rien ne garantit que le PSG trouvera mieux que des solutions temporaires.

« Il faut recruter au poste de latéral droit », martèle l’ancien international. Sans Achraf Hakimi, le PSG perd sa flèche. Et dans la course à tous les titres, cela peut faire très mal. Maintenant, le club n’a plus le choix : c’est le mercato… ou la débrouille.

