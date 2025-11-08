Mercato OM : Benatia vise un gros coup en Belgique

Les dirigeants de l’OM se lancent sur un jeune défenseur en Belgique en vue du prochain mercato hivernal. Mais la concurrence est très rude.

Mercato OM : Benatia cible un roc en Belgique

L’OM traverse un sale temps. Après un bon début de saison, les hommes de Roberto De Zerbi baissent pavillon et se retrouvent en difficulté. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, c’est le chao depuis quelques semaines. Cette situation montre que l’équipe n’est pas encore au top. Il faut de nouvelles recrues cet hiver. Les dirigeants marseillais veulent donc relancer une ancienne piste en Belgique.

L’OM n’a pas oublié Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien du Club Bruges reste une cible prioritaire de Mehdi Benatia. L’échec du transfert lors du dernier mercato estival n’a pas freiné la détermination du directeur de football marseillais, convaincu que ce jeune joueur de 21 ans peut apporter de solidité à la défense de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Selon le spécialiste du mercato, Matteo Moretto, les pensionnaires du Vélodrome sont chauds pour s’offrir la pépite cet hiver. Mais l’affaire sera difficile à cause de la rude concurrence. L’Inter Milan cherche un remplaçant à Pavard et aurait coché le nom de Joel Ordóñez. Liverpool s’ajoute à la bataille. L’OM, face à ces géants, devra convaincre par un bon projet et peut-être casser sa tirelire.

