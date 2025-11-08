Stade Rennais : La décision tombe pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye n’est plus en danger à Rennes. Son équipe a retrouvé sa forme.

Le Stade Rennais se relance, Habib Beye respire enfin !

À Paris, le Stade Rennais de Habib Beye a souffert. Mais l’équipe a gagné. Deuxième victoire de suite, deuxième bouffée d’oxygène pour un entraîneur longtemps sous pression. Sur le banc, cris, étreintes, visages libérés : c’est un souffle de soulagement après des semaines de doute. Contre Strasbourg, la victoire (4-1) avait déjà redonné confiance.

Cette fois, la mission a été plus difficile. Moins inspiré collectivement qu’à domicile, Rennes a tout de même trouvé la faille. À la 66e minute, Beye tente un coup : Blas et Embolo entrent, Cissé et Meïté sortent.

Quinze minutes plus tard, le filet adverse tremble. Rongier glisse une passe parfaite, Embolo frappe et marque. Le Stade Rennes mène et montre qu’il a retrouvé son meilleur niveau. « On est très content de gagner parce qu’on enchaîne avec une deuxième victoire. Je trouve qu’on a fait de très bonnes choses, jusque dans les trente derniers mètres parce qu’après, on a manqué de justesse. », a déclaré Habib Beye.

Le coach rennais va passer la trêve internationale dans la paix. Son fauteuil n’est plus menacé. Ses dirigeants lui font confiance.

