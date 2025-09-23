PSG battu, le FC Nantes sauve son record éternel !

Le PSG tombe au stade Vélodrome face à l’OM. Le FC Nantes jubile, car il conserve son record d’invincibilité.

Le FC Nantes peut souffler. Son record d’invincibilité, vieux de trente ans, tient encore. Le PSG a perdu le Classique (1-0) face à l’OM lundi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas pu résister à la pression des Marseillais. Une défaite lourde de sens, car elle met fin à une série sans tache et brise l’espoir d’égaliser le sommet nantais de 1994-1995.

À l’époque, les Canaris avaient enchaîné 32 matchs sans perdre. Une prouesse unique, fruit d’une équipe soudée, d’une régularité implacable. Depuis, aucune formation n’a su faire mieux. Paris a cru s’en approcher. L’an passé déjà, il avait résisté jusqu’à la 30e journée avant de céder à Nice. Cette saison, même scénario. Une série impressionnante, mais trop courte pour atteindre le mythe.

Nantes, champion par le passé, peut regarder le PSG d’aujourd’hui et sourire : l’exploit reste canari. Les supporters nantais le savent : voir Paris échouer, c’est revivre un peu de la gloire passée. Et tant que personne n’efface ces 32 rencontres, le palmarès garde cette trace lumineuse. L’invincibilité appartient toujours à Nantes.

