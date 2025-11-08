Montpellier accentue la pression sur l’ASSE avant Troyes

Le Montpellier HSC est passé devant l’ASSE, en entendant le match des Verts contre l’ES Troyes, mettant ainsi une pression supplémentaire sur ces derniers.

L’ASSE éjectée du podium par le MHSC avant l’ESTAC

L’ASSE est sous pression avant d’affronter l’ESTAC, ce samedi (20h), compte tenu du retard de 5 points qui pourrait aller jusqu’ à 8 points, en cas de défaite. De plus, elle affronte le leader de la Ligue 2 au stade de l’Aube où il n’a perdu aucun match cette saison.

Cette pression initiale s’est accrue depuis vendredi soir, à la suite de la victoire de Montpellier HSC sur le FC Annecy (1-0), en ouverture de la 14e journée. Les Montpelliérains se sont hissés sur le podium, délogeant ainsi les Stéphanois. Ils sont provisoirement 3es de Ligue 2, avec un point de plus que l’AS Saint-Etienne.

Le MHSC a réussi à remonter la pente grâce à sa série d’invincibilité de 4 victoires et 1 nul lors des cinq dernières journées. Le Stade de Reims, autre club relégué en Ligue 2 la saison dernière, a aussi fait une bonne opération. Grâce à la victoire arrachée en Corse contre le SC Bastia (1-3), le club champenois est remonté à la 5e place, à seulement un point des Stéphanois.

L’ASSE est désormais plus que dos au mur ! Elle doit impérativement prendre trois points pour éviter que l’ES Troyes creuse l’écart, mais également pour reprendre sa place sur le podium. L’équipe d’Eirik Horneland y arrivera-t-elle ? À suivre…

